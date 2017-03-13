Качество топлива на АЗС будут проверять за несколько минут

Как сообщает «Коммерсантъ», в настоящее время решение о закрытии нарушающей стандарты АЗС принимается только после экспертизы в лаборатории, которая проводится в течение нескольких дней и стоит около 25 000 рублей. Новая разработка значительно сэкономит время и снизит расходы примерно в шесть раз. Эспресс-анализ, разработанный специалистами института ВНИИР, с точностью 95% определяет массовые доли свинца, марганца, серы и концентрации железа, а также октановое и цетановое числа всего за несколько минут.

Первое время к новому тесту будут обращаться только в крайних случаях, однако не исключается, что в дальнейшем заправки будут проверяться исключительно с помощью экспресс-анализа.

Напомним, ранее «АвтоВзгляд» сообщал, что в России низкокачественное топливо продается на каждой восьмой АЗС.