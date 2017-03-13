Названы сроки появления в продаже нового Skoda Yeti

Презентация свежей генерации чешского кроссовера состоится на Франкфуртском автосалоне, а в продажу поступит до конца текущего года. Новинка построена на модульной «ваговской» платформе MQB, знакомой нам по целому каскаду моделей Volkswagen. В отличие от своего предшественника, который сходит с конвейера уже более семи лет, новый Yeti вырос в габаритах, получил семиместную модификацию, а также увеличенный клиренс.

Автомобиль стал последним дизайн-проектом Йозефа Кабана, недавно перешедшего из Skoda в BMW. Стилистические решения SUV так или иначе перекликаются с кроссовером Kodiaq, а широкий спектр электронных ассистентов достался ему от родственного Volkswagen Tiguan. Последний разделил с «чехом» и агрегаты.

Сомнений нет в том, что производство нового поколения Yeti будет налажено на заводе в Нижнем Новгороде. Правда, произойдет это не раньше следующего года.