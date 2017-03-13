Названы сроки появления в продаже нового Skoda Yeti

Фото: auto.cz
Второе поколение кроссовера Skoda Yeti появится на международном рынке раньше, чем предполагалось. Собственные источники в российском представительстве марки подтвердили порталу «АвтоВзгляд», что премьера нового SUV состоится в сентябре.
Вячеслав Василенко

Презентация свежей генерации чешского кроссовера состоится на Франкфуртском автосалоне, а в продажу поступит до конца текущего года. Новинка построена на модульной «ваговской» платформе MQB, знакомой нам по целому каскаду моделей Volkswagen. В отличие от своего предшественника, который сходит с конвейера уже более семи лет, новый Yeti вырос в габаритах, получил семиместную модификацию, а также увеличенный клиренс.

Автомобиль стал последним дизайн-проектом Йозефа Кабана, недавно перешедшего из Skoda в BMW. Стилистические решения SUV так или иначе перекликаются с кроссовером Kodiaq, а широкий спектр электронных ассистентов достался ему от родственного Volkswagen Tiguan. Последний разделил с «чехом» и агрегаты.

Сомнений нет в том, что производство нового поколения Yeti будет налажено на заводе в Нижнем Новгороде. Правда, произойдет это не раньше следующего года.

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13 марта 2017
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