Опубликованы первые изображения нового кроссовера SsangYong

Производитель пока не раскрывает технические характеристики автомобиля, однако известно, что он получит полный привод и передовые системы безопасности.

Напомним, что на мотор-шоу в Женеве, двери которого открылись для публики 9 марта, корейская компания презентовала семиместный концепт внедорожника XAVL.

Отметим также, что в январе SsangYong возобновил поставки в Россию кроссовера Actyon и начал продажи Tivoli — в стандартной и удлиненной модификации. Несмотря на проявленную производителем активность, спрос на автомобили по-прежнему катастрофически низкий. В феврале российскими дилерами было реализовано всего 15 машин, что на 96% меньше, чем годом ранее, когда компания готовилась покинуть наш рынок. На сегодняшний день Actyon продается по цене от 1 169 000 рублей, за короткий Tivoli придется отдать минимум 999 000 «деревянных», а XVL в базовом варианте обойдется в 1 439 000 рублей.