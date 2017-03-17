Стартовали продажи обновленного кроссовера Changan CS35

Фото: Changan
В Китае начались продажи кроссовера Changan CS35, пережившего рестайлинг. Помимо косметических улучшений, «паркетник» получил турбированный двигатель, работающий, правда, лишь с механической коробкой передач.
Мирон Горин

В ходе фейслифтинга «поднебесный» SUV обзавелся новыми бамперами, переформатированной оптикой, подретушированной фальшрадиаторной решеткой, слегка видоизмененной пятой дверью и колесными дисками свежего дизайна.

Салон китайцы переработали практически полностью — интерьер щеголяет новыми отделкой, архитектурой приборной панели и центральной консоли, дверными ручками и блоком климатической установки. Но самое интересное — под капотом Changan CS35. Отныне здесь прячется 1,5-литровый турбомотор мощностью 156 сил. Только вот четырехдиапазонный «автомат» азиаты ему сватать не стали — АКП доступна лишь в модификации с «атморсферником» о 125 «скакунах».

Впрочем, россиянам обновленный кроссовер в ближайшем будущем не достанется. У нас и дореформенная версия с атмосферным 113-сильным агрегатом популярностью не пользуется — за минувший год китайцам удалось реализовать немногим больше 500 автомобилей.

автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, автозаводы, дешевые машины, бюджетные авто, купить машину, китайские авто
17 марта 2017
222