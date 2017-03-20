Jaguar F-Pace SVR проходит дорожные испытания

Фото: www.autocar.co.uk
Во время дорожных испытаний снова замечен Jaguar F-Pace SVR. В продаже «горячая» версия британского кроссовера с 570-сильным пятилитровым турбированным V8 появится уже в следующем году.
Виктория Базылева

Как сообщает издание Autocar, «заряженная» новинка получит передний спойлер и два огромных воздухозаборника, что придаст кроссоверу более агрессивный вид. В завершение образа F-Pace SVR обзаведется большими колесами с широкими шинами.

Новинку вооружат пятилитровым V8 с турбонаддувом, развивающим мощность в 570 л.с. Этот же агрегат приводит в движение другую «горячую» модель марки — F-Type SVR. Предполагается, что до сотни кроссовер будет разгоняться всего за 4,0 секунды, что является лучшим результатом на рынке среди среднеразмерных SUV.

Цена на новый Jaguar F-Pace SVR может составить около 60 000 фунтов стерлингов, что почти в два раза превышает стоимость базовой модели на внутреннем рынке.

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20 марта 2017
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