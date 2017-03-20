Jaguar F-Pace SVR проходит дорожные испытания

Как сообщает издание Autocar, «заряженная» новинка получит передний спойлер и два огромных воздухозаборника, что придаст кроссоверу более агрессивный вид. В завершение образа F-Pace SVR обзаведется большими колесами с широкими шинами.

Новинку вооружат пятилитровым V8 с турбонаддувом, развивающим мощность в 570 л.с. Этот же агрегат приводит в движение другую «горячую» модель марки — F-Type SVR. Предполагается, что до сотни кроссовер будет разгоняться всего за 4,0 секунды, что является лучшим результатом на рынке среди среднеразмерных SUV.

Цена на новый Jaguar F-Pace SVR может составить около 60 000 фунтов стерлингов, что почти в два раза превышает стоимость базовой модели на внутреннем рынке.