Mercedes-Benz тестирует GLE второго поколения

Несмотря на то, что автомобиль тщательно скрыт от посторонних глаз, можно заметить, что у него немного изменилась форма кузова, его линии стали более плавными — как у младшего собрата GLC. Обращают на себя внимание и новая широкая передняя оптика со светодиодными фарами ближнего света. Предполагается, что свесы станут короче, в то время как колесная база, напротив, «растянется».

Новый GLE будет больше предшественника, однако его масса практически не увеличится благодаря использованию новой модульной платформы MRA, знакомой нам по модели E-класса. Технические характеристики новинки держатся в секрете. Тем не менее, западные издания сулят GLE те же агрегаты, что и у обновленного S-класса: 313-сильный турбированный мотор или «атмосферник» мощностью более 408 л.с.

Официальная премьера Mercedes-Benz GLE второго поколения, вероятнее всего, состоится на одном из мотор-шоу в 2018 году, а в продажу новинка поступит годом позже.