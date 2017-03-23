KIA работает над новым кроссовером

Автомобиль все еще тщательно закамуфлирован, однако опубликованные фотографии все же могут дать представление о том, как будет выглядеть новый кроссовер корейской марки. Задняя часть, а именно двери, отдаленно напоминают модель Rio — впрочем, ранее «АвтоВзгляд» уже писал, что новый компактный SUV получит некоторые черты младшего собрата, а также концепт-кара Provo.

Никакой информации относительно технических характеристик новинки пока не разглашается. Специалисты издания Carscoops предполагают, что под капотом автомобиля поселятся четырехцилиндровые турбированные моторы, пару которым составят как механическая, так и автоматическая коробка передач. Главными конкурентами корейского кроссовера называются Nissan Juke, Renault Kaptur и FIAT 500X.

Ожидается, что KIA покажет свой кроссовер сначала в сентябре на мотор-шоу во Франкфурте, а двумя месяцами позже и в Лос-Анжелесе.