Ford выпустит «горячие» версии кроссоверов

Фото: www.cardealermagazine.co.uk
Исполнительный директор Ford Performance Дэйв Перикак рассказал журналистам, что в компании рассматривают возможность выпуска «заряженных» версий кроссоверов. Однако временные рамки реализации проекта пока не называются.
Виктория Базылева

Глава Ford Performance пояснил, что мощные, спортивные, внешне агрессивные модели нравятся автомобилистам, причем не только в США, но и по всему миру. Говоря о «горячих» кроссоверах, Перикак упомянул немцев, а именно марку Audi, которая решилась вывести на рынок SQ5 и SQ7, а также Porsche, успешно реализующую спортивные версии Macan и Cayenne. При этом он признался, что мощность существующих кроссоверов его не впечатляет, а посему, если Ford приступит к разработке серии RS, то это будут «по-настоящему мощные автомобили».

Вероятнее всего, первой апгрейд получит Kuga, а следом за ней спортивные модификации появятся у моделей Edge и EcoSport.

Напомним, ранее «АвтоВзгляд» писал, что «Куга» обзавелась модификацией ST-Line: главными ее отличиями стали спортивные элементы экстерьера, такие как юбки на порогах, задний спойлер, тонированная оптика, 18-дюймовые литые диски и пр. Под капотом Kuga ST-Line трудятся бензиновые турбированные EcoBoost мощностью 120, 150 и 182 л.с., а также три дизельных турбомотора, развивающие 120, 150 и 180 сил. Отметим, что в Европе линия ST-Line представлена тремя моделями: Fiesta, Focus и Mondeo, а вот в России они не продаются.

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24 марта 2017
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