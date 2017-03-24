Ford выпустит «горячие» версии кроссоверов

Глава Ford Performance пояснил, что мощные, спортивные, внешне агрессивные модели нравятся автомобилистам, причем не только в США, но и по всему миру. Говоря о «горячих» кроссоверах, Перикак упомянул немцев, а именно марку Audi, которая решилась вывести на рынок SQ5 и SQ7, а также Porsche, успешно реализующую спортивные версии Macan и Cayenne. При этом он признался, что мощность существующих кроссоверов его не впечатляет, а посему, если Ford приступит к разработке серии RS, то это будут «по-настоящему мощные автомобили».

Вероятнее всего, первой апгрейд получит Kuga, а следом за ней спортивные модификации появятся у моделей Edge и EcoSport.

Напомним, ранее «АвтоВзгляд» писал, что «Куга» обзавелась модификацией ST-Line: главными ее отличиями стали спортивные элементы экстерьера, такие как юбки на порогах, задний спойлер, тонированная оптика, 18-дюймовые литые диски и пр. Под капотом Kuga ST-Line трудятся бензиновые турбированные EcoBoost мощностью 120, 150 и 182 л.с., а также три дизельных турбомотора, развивающие 120, 150 и 180 сил. Отметим, что в Европе линия ST-Line представлена тремя моделями: Fiesta, Focus и Mondeo, а вот в России они не продаются.