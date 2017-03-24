Опубликованы первые снимки обновленного Nissan X-Trail

Автомобиль выглядит практически в точности, как его североамериканский собрат Nissan Rogue, переживший рестайлинг еще в минувшем году. Кроссовер обзавелся массивной радиаторной решеткой, видоизмененным бампером и обновленной оптикой. Сообщается, что в Поднебесной X-Trail будет продаваться с 150-сильным двухлитровым двигателем и более мощным 2,5-литровым агрегатом в 186 сил. Пару мотору составят механическая коробка передач или вариатор.

Напомним, на российском рынке на сегодняшний день Nissan X-Trail предлагается по цене от 1 409 000 рублей. Покупатель может выбрать из трех модификаций — с бензиновыми 2,0- и 2,5-литровыми моторами мощностью 144 и 171 л.с. соответственно, а также со 130-сильным дизельным двигателем.