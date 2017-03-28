Chevrolet Corvette превратится в кроссовер

Впрочем, официально эти сведения производитель не подтверждает. Но по информации издания The Detroit New, спортивный SUV будет выполнен в стиле мускулистого Chevrolet Corvette и получит модельный индекс XC7. Журналисты видят этот автомобиль с могучим V8 под капотом, выдающим 460 л.с. — в базовой версии и целых 650 сил — в топе. Никаких других подробностей (если это не утка и вовсе) пока, увы, нет.

Стоит напомнить, что в России продуктовая линейка бренда включает в себя три модели: внедорожник Tahoe, масл-кары Camaro и Corvette. Последний представлен в трех различных модификациях.