Chevrolet Corvette превратится в кроссовер

The Detroit News
В погоню за самым быстрым кроссовером бросились и американцы из Chevrolet. Предполагается, что заокеанская новинка утрет нос одному из самых динамичных кроссоверов на планете — немецкому Porsche Cayenne Turbo S, делающему первую сотку с места за 4,1 секунды.
Мирон Горин

Впрочем, официально эти сведения производитель не подтверждает. Но по информации издания The Detroit New, спортивный SUV будет выполнен в стиле мускулистого Chevrolet Corvette и получит модельный индекс XC7. Журналисты видят этот автомобиль с могучим V8 под капотом, выдающим 460 л.с. — в базовой версии и целых 650 сил — в топе. Никаких других подробностей (если это не утка и вовсе) пока, увы, нет.

Стоит напомнить, что в России продуктовая линейка бренда включает в себя три модели: внедорожник Tahoe, масл-кары Camaro и Corvette. Последний представлен в трех различных модификациях.

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28 марта 2017
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