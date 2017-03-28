Известны комплектации и дата начала продаж Skoda Kodiaq в России

Автомобиль похвастает широкой цветовой гаммой (не менее 13 вариантов окраски кузова), полностью светодиодной оптикой, бесключевым доступом в салон и возможностью запуска мотора с кнопки, обогревом рулевого колеса, лобового стекла и передних кресел, а также кучей вспомогательных электронных ассистентов. В частности, адаптивным круиз-контролем с функцией соблюдения дистанции до впереди идущего автомобиля, помощником при экстренном торможении, системой мониторинга слепых зон и автоматическим «парковщиком».

В качестве дополнительных «фишек» дилеры предложат сиденья с электрорегулировками, функцией вентиляции и возможностью сохранения настроек. Впрочем, это лишь малая часть того, что можно будет установить в авто за доплату.