Известны комплектации и дата начала продаж Skoda Kodiaq в России

Фото: Skoda
Большой кроссовер Skoda Kodiaq появится на российском рынке в двух комплектациях и с тремя вариантами двигателей. Третий ряд кресел можно будет заказать опционально. Старт продаж чешской новинки намечен на июнь.
Вячеслав Василенко

Автомобиль похвастает широкой цветовой гаммой (не менее 13 вариантов окраски кузова), полностью светодиодной оптикой, бесключевым доступом в салон и возможностью запуска мотора с кнопки, обогревом рулевого колеса, лобового стекла и передних кресел, а также кучей вспомогательных электронных ассистентов. В частности, адаптивным круиз-контролем с функцией соблюдения дистанции до впереди идущего автомобиля, помощником при экстренном торможении, системой мониторинга слепых зон и автоматическим «парковщиком».

В качестве дополнительных «фишек» дилеры предложат сиденья с электрорегулировками, функцией вентиляции и возможностью сохранения настроек. Впрочем, это лишь малая часть того, что можно будет установить в авто за доплату.

Силовая линейка флагманского чешского кроссовера включает в себя 2-литровый 150-сильный дизель, сопряженный с семиступенчатой роботизитированной коробкой DSG, а также пару бензиновых движков — 1,4-литровый мотор мощностью 150 л.с., работающий с шестидиапазонный «роботом», и старший двигатель о 180 «скакунах», агрегатированный с DSG-7.

Производство Skoda Kodiaq наладят в Нижнем Новгороде на предприятии «Группы ГАЗ». О ценах будет объявлено дополнительно. Впрочем, по нашим собственным данным, дешевле 1 500 000 рублей кроссовер не окажется.

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28 марта 2017
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