Новый BMW X3 получит спортивную версию M40i

Согласно сообщениям наших западных коллег, «заряженную» полноприводную новинку вооружат трехлитровым шестицилиндровым турбомотором, мощность которого составит не менее 355 л.с. Предполагается, что в паре с двигателем будет трудиться восьмиступенчатый «автомат», а вот другие подробности пока не разглашаются.

Напомним, что в основу новой генерации X3 ляжет модульная платформа CLAR, благодаря которой машина станет просторнее и легче на 100 килограммов. Помимо этого, ее использование позволит также повысить экономичность. Кроме стандартных бензиновых и дизельных моторов новый X3 будет комплектоваться гибридной силовой установкой суммарной мощностью около 360 сил, а в дальнейшем не исключается появление полностью электрической версии кроссовера.

«АвтоВзгляд» уже писал, что производство нового BMW X3 наладится летом: европейские продажи начнутся ближе к концу года, а начале 2018-го новинка поступит и в шоу-румы официалов США. Что же касается нашей страны, то российский офис компании комментариев пока не дает.