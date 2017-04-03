Hyundai показал новый кроссовер Kona

Фото: www.motor1.com
Компания Hyundai представила первое тизерное изображение своего нового компактного кроссовера — вернее, только его фары. Новинка, получившая название Kona, появится в продаже уже в нынешнем году.
Виктория Базылева

Дизайнерские решения для Kona корейцы позаимствуют у концепт-кара Intrado, который дебютировал в Женеве еще три года назад. При этом Hyundai заявляет, что малолитражный кроссовер будет значительно отличаться своим «прогрессивным стилем».

Что касается технических характеристик, то производитель их пока не раскрывает, однако предполагается, что под капотом SUV «поселятся» те же агрегаты, что у нового i30. Вероятнее всего, автомобиль получит передний привод, но не исключается появление полноприводных версий. На сегодняшний день известно наверняка лишь то, что платформа у новинки та же, что и у i20 — субкомпактного хетчбэка, не продающегося в нашей стране.

Фото: www.motor1.com

Hyundai не обозначает даты официальной премьеры будущего конкурента Nissan Juke и Toyota C-HR, но, как сообщают западные издания, Kona может дебютировать уже в апреле на Нью-Йоркском мотор-шоу.

Напомним, что появившийся в августе на нашем рынке «паркетник» Hyundai Creta с первых же недель стал лидером продаж в своем сегменте. А вот в Европе в настоящее время полноценного компактного кроссовера в модельном ряду Hyundai не представлено. С помощью нового Kona производитель, безусловно, укрепит свои позиции, учитывая, что подобные автомобили пользуются достаточно высоким спросом у автомобилистов Старого Света.

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3 апреля 2017
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