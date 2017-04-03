Hyundai показал новый кроссовер Kona

Дизайнерские решения для Kona корейцы позаимствуют у концепт-кара Intrado, который дебютировал в Женеве еще три года назад. При этом Hyundai заявляет, что малолитражный кроссовер будет значительно отличаться своим «прогрессивным стилем».

Что касается технических характеристик, то производитель их пока не раскрывает, однако предполагается, что под капотом SUV «поселятся» те же агрегаты, что у нового i30. Вероятнее всего, автомобиль получит передний привод, но не исключается появление полноприводных версий. На сегодняшний день известно наверняка лишь то, что платформа у новинки та же, что и у i20 — субкомпактного хетчбэка, не продающегося в нашей стране.