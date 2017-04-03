Известна дата начала российских продаж кроссовера Geely Atlas

Известно, что моторная гамма «Атласа», ориентированного на российский рынок, будет включать в себя двухлитровый 140-сильный атмосферник и 1,8-литровый турбомотор, развивающий 184 силы. Kоробка передач — на выбор покупателя — шестиступенчатая «механика» или «автомат». Ожидается, что в продаже появятся как переднеприводные версии, так и модификации с приводом на все четыре колеса.

По предварительным данным, кроссовер в базовой комплектации обзаведется двумя подушками безопасности, кондиционером, электростеклоподъемниками всех дверей, системами стабилизации и помощи при движении в гору, а также ABS. Что же касается более интересных версий, то машина сможет похвастать отделанным кожей салоном, двухзонным климат-контролем, панорамной крышей и другими опциями.

Российские цены новинки производитель анонсирует дополнительно, ближе к старту продаж.