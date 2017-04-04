Новый кроссовер Volkswagen Teramont приедет в Россию

Со слов представителя Volkswagen, ситуация с Teramont проясниться чуть позже, и пока рано обозначать точные даты начала продаж.

Но несмотря на это, некоторые автомобильные порталы уже раскрывают даже технические подробности. Например, что моторная линейка ориентированного на наш рынок полноприводного кроссовера будет включать в себя 238- и 280-сильные агрегаты. Сообщается также, что Teramont для России собираются ввозить из США.

Напомним, большой фольксвагеновский кроссовер дебютировал в минувшем году. Новинка построена на фирменной модульной платформе MQB, а по своим габаритам она превосходит Touareg. Впрочем, о новом автомобиле «АвтоВзгляд» подробно рассказывал ранее.