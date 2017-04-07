Mitsubishi ASX 2018 модельного года дебютирует в Нью-Йорке

Информационно-развлекательный комплекс, которым может похвастать обновленный ASX, располагает 7-дюймовым сенсорным экраном, а также функцией поддержки смартфонов Apple CarPlay и Android Auto. Черная радиаторная решетка придает автомобилю строгости. В ходе фэйслифтинга вернулись на место и светодиодные ходовые огни, которые «потерялись» при прошлом обновлении.

Mitsubishi ASX 2018 года дебютирует на автосалоне в Нью-Йорке, который откроет свои двери для посетителей уже на следующей неделе. Как сообщают зарубежные источники, выставочный автомобиль будет оснащен дополнительным пакетом Touring, включающим в себя панорамную крышу и некоторые системы безопасности. Среди них — электронные ассистенты, предупреждающие о возможном столкновении и о смене полосы движения, а также камера заднего вида.

Напомним, в настоящее время японский кроссовер в России не продается. Однако, как ранее сообщил порталу «АвтоВзгляд» глава российского офиса Наоя Такаи, вывод модели на наш рынок зависит от стабилизации экономической ситуации, которую японцы ожидают к 2018 году.