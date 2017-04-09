Названа цена нового кроссовера Lifan Myway для России

Стала известна цена, по которой на российском рынке будет продаваться Lifan Myway, компактный китайский «кроссовер», оснащаемый лишь задним приводом. Ожидается, что летом этого года машина будет продаваться по цене от 770 000 рублей. Как уже сообщал АвтоВзгляд, машина получит 7-местную версию. По неподтвержденным данным, она будет комплектоваться 1,8-литровым 125-сильным мотором и пятидиапазонной автоматической коробкой передач. Поначалу автомобиль будет продаваться исключительно с «механикой». Позднее в списке комплектаций должен появиться «автомат». Среди оснащения SUV для российского рынка числятся две подушки безопасности, сиденья с обогревом, система стабилизации, внешние зеркала с электроприводом, а также датчики давления в шинах.