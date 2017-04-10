Опубликованы первые снимки нового кроссовера Volkswagen

Немцы представили Volkswagen T-Roc Concept, который, по идее, является прообразом нового кроссовера, около трех лет назад. Но судя по снимкам, предсерийный автомобиль имеет мало общего с концептом: внешний вид новинки достаточно консервативен. Вероятнее всего, модель не сильно отличается от своих современных собратьев и внутри.

Известно, что в основе машины лежит модульная платформа MQB, а двигатели для нее позаимствуют у Golf седьмого поколения. В стандарте автомобиль будет переднеприводной, но в более богатых модификациях SUV обзаведется системой привода на все четыре колеса.

Как сообщает издание Motor1, производство новинки наладят на предприятии компании в португальской Палмеле во второй половине нынешнего года. А официальная презентация нового Volkswagen состоится в сентябре на автосалоне во Франкфурте.