Volkswagen скопировал дизайн своего нового кроссовера с Сhery Tiggo 2

Речь идет о новой полноприводной машине немецкого концерна, которую должны официально представить публике на Франкфуртском автосалоне. Автомобильные папарацци засекли его за полгода до премьеры на дорогах Европы. Рядовая, по большому счету, новость — мало ли у автопроизводителей способов подогреть интерес публики к очередной своей модели. СМИ, как водится в подобных случаях, отработали в дежурном режиме. Рассказали про старый концепт Volkswagen T-Roc Concept, на который новичок оказался ну совсем не похож, про модульную (куда ж теперь без нее!) платформу MQB, отданную под грядущий кроссовер, про его двигатели от Golf седьмого поколения и прочую банальщину.

Но никто, кроме экспертов портала «АвтоВзгляд», не додумался сравнить дизайн будущей звезды осеннего Франкфурта с уже известными машинами. Ну как же, это ж VW — всемирный флагман и образец для подражания каждого производителя массовых моделей машин! А зря! Оказывается, и на Volkswagen бывает проруха, причем достаточно нелицеприятно-сатирического оттенка, поскольку сравнивать внешность грядущего кроссовера от VW придется с «китайцем»! Причем с показанным практически год назад на Пекинском автосалоне и дебютирующим в России 14 апреля этого года!