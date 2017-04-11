Volkswagen скопировал дизайн своего нового кроссовера с Сhery Tiggo 2

usseek.com
Просочившиеся в СМИ шпионские фотографии кроссовера VW, чей дебют ожидается на осеннем автосалоне во Франкфурте, могут стать причиной скандала. Международного. Вся соль которого в том, что к гранду мирового автопрома претензии при желании могут предъявить китайские коллеги, хот до последнего времени все было автобизнесе наоборот.
Максим Строкер

Речь идет о новой полноприводной машине немецкого концерна, которую должны официально представить публике на Франкфуртском автосалоне. Автомобильные папарацци засекли его за полгода до премьеры на дорогах Европы. Рядовая, по большому счету, новость — мало ли у автопроизводителей способов подогреть интерес публики к очередной своей модели. СМИ, как водится в подобных случаях, отработали в дежурном режиме. Рассказали про старый концепт Volkswagen T-Roc Concept, на который новичок оказался ну совсем не похож, про модульную (куда ж теперь без нее!) платформу MQB, отданную под грядущий кроссовер, про его двигатели от Golf седьмого поколения и прочую банальщину.

Но никто, кроме экспертов портала «АвтоВзгляд», не додумался сравнить дизайн будущей звезды осеннего Франкфурта с уже известными машинами. Ну как же, это ж VW — всемирный флагман и образец для подражания каждого производителя массовых моделей машин! А зря! Оказывается, и на Volkswagen бывает проруха, причем достаточно нелицеприятно-сатирического оттенка, поскольку сравнивать внешность грядущего кроссовера от VW придется с «китайцем»! Причем с показанным практически год назад на Пекинском автосалоне и дебютирующим в России 14 апреля этого года!

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Речь идет о новом Chery Tiggo. Его продемонстрировали в Поднебесной в конце апреля прошлого года под названием Tiggo 3Х. На российском рынке он будет продаваться как Chery Tiggo 2. Презентация, повторимся, назначена на 14 апреля 2017 года. Интересно, что скажет главный дизайнер Chery Джеймс Хоуп, ознакомившись с фотографиями творения, вышедшего из-под «пера» главного творца Volkswagen Михаэля Мауэра?

Справедливости ради заметим, что в автодизайне всегда существовали понятия тренда и моды. Все производители стараются держаться в этой «струе». Не удивительно, что отдельные черты дизайна моделей конкурирующих брендов порой перекликаются. И только китайцы никогда не стеснялись и не стесняются тупо копировать внешность европейских или японских машин. А теперь, выходит, все наоборот: немецкий Volkswagen скопировал дизайн китайского кроссовера Chery? Мы бы сами не поверили в этот анекдот, кабы не фотографии…

кроссоверы, автосалоны
11 апреля 2017
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