Infiniti показала QX80 Monograph

— QX80 — это детальное исследование экспертов бренда в сфере дизайна экстерьера. Он демонстрирует нашу концепцию роскоши и непревзойденного стиля на дороге. QX80 Monograph показывает направление для дальнейшего развития в сегменте полноразмерных кроссоверов класса «люкс», — сказал глава Infiniti Motor Роланд Крюгер.

Концепт-кар QX80 Monograph, как и предполагалось, является прообразом следующего поколения флагманского кроссовера QX80. Длина автомобиля свыше пяти метров, а ширина и высота (с учетом рейлингов на крыше) превышают два метра. Глядя на машину спереди, нельзя не обратить внимание на вентиляционные отверстия с алюминиевой сеткой на крыльях. Преобразилась и радиаторная решетка: она растянулась в ширину и высоту, придавая автомобилю более агрессивный вид. При этом QX80 Monograph обзавелся уже знакомыми нам по другим моделям марки фарами и задними фонарями. Отметим также, что машину оснастили дополнительной защитой, которая одновременно улучшает аэродинамику.