Infiniti показала QX80 Monograph

Фото: Infiniti
Infiniti представила на автосалоне в Нью-Йорке концепт-кар QX80 Monograph. По словам представителей компании, автомобиль в полной мере отражает новое направление дизайнерского развития марки.
Виктория Базылева

— QX80 — это детальное исследование экспертов бренда в сфере дизайна экстерьера. Он демонстрирует нашу концепцию роскоши и непревзойденного стиля на дороге. QX80 Monograph показывает направление для дальнейшего развития в сегменте полноразмерных кроссоверов класса «люкс», — сказал глава Infiniti Motor Роланд Крюгер.

Концепт-кар QX80 Monograph, как и предполагалось, является прообразом следующего поколения флагманского кроссовера QX80. Длина автомобиля свыше пяти метров, а ширина и высота (с учетом рейлингов на крыше) превышают два метра. Глядя на машину спереди, нельзя не обратить внимание на вентиляционные отверстия с алюминиевой сеткой на крыльях. Преобразилась и радиаторная решетка: она растянулась в ширину и высоту, придавая автомобилю более агрессивный вид. При этом QX80 Monograph обзавелся уже знакомыми нам по другим моделям марки фарами и задними фонарями. Отметим также, что машину оснастили дополнительной защитой, которая одновременно улучшает аэродинамику.

Фото: Infiniti

Как ни странно, но о технических характеристиках модели японцы так ничего и не сообщили. Напомним, ранее «АвтоВзгляд» писал, что в основу кроссовера, как и прежде, легла платформа Nissan Patrol, а некоторые элементы позаимствованы у Mitsubishi Pajero. По неподтвержденным данным Infiniti откажется от V8 в пользу шестицилиндрового турбомотора, который приводит в движение нынешнее поколение седана Q50. Как бы там ни было — в скором времени в компании приступят к тестированию второй генерации QX80, а значит, появится и более подробная информация о новинке.

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12 апреля 2017
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