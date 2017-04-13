Показан первый кроссовер премиального бренда от Hyundai

Фото: www.caranddriver.com
Пока под маркой Genesis, позиционирующейся в качестве премиального бренда компании Hyundai, выпускаются только два седана. Однако по нынешним временам одними седанами, даже самыми роскошными, не обойдешься — репутация «премиума» требует чего-то более масштабного.
Эдуард Раскин

К 2020 году корейцы обещают выпустить под маркой Genesis вместо двух моделей как минимум шесть, причем две из них будут относиться к классу кроссоверов. Дизайнеры планируют создать роскошный большой SUV и не менее богатый среднеразмерный автомобиль.

Концепт, показанный нью-йоркской публике, сильно смахивает на Bentayga, что, впрочем, совсем не удивительно: в ноябре 2015 года Hyundai сманил на работу главного дизайнера Bentley Люка Донкервольке. Положа руку на сердце, седаны G80 и G90 также не бог весть как оригинальны, и в лучшем случае являются удачным набором дизайнерских реплик. Тем не менее, Донкервольке заявляет, что именно GV80 станет первым в ряду автомобилей компании, имеющим ярко выраженный собственный стиль.

Фото: www.caranddriver.com

Экстерьер кроссовера производит весьма противоречивое впечатление. С одной стороны — классические пропорции и четко выверенные рельефные выштамповки на бортах. С другой — экзотические полоски фар и фонарей, слишком миниатюрные для большой машины. Да и с дизайном радиаторной решетки художники явно перемудрили. Правда, редко когда концептуальные решения доходят до конвейера в неизменном виде.

Выставочный образец оснащен водородной силовой установкой с топливными элементами. Понятно, что вряд ли она станет основным агрегатом серийной версии. Скорее всего, машина получит привычные бензиновые и дизельные моторы — если Европа, которая рассматривается как один из важных рынков сбыта кроссовера, ко времени начала его производства не сойдет с ума окончательно и не запретит использование дизелей. Тем не менее, с какими конкретно двигателями GV80 отправится в производство — неизвестно. Впрочем, ничего не было сказано и о сроках начала производства.

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13 апреля 2017
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