Показан первый кроссовер премиального бренда от Hyundai

К 2020 году корейцы обещают выпустить под маркой Genesis вместо двух моделей как минимум шесть, причем две из них будут относиться к классу кроссоверов. Дизайнеры планируют создать роскошный большой SUV и не менее богатый среднеразмерный автомобиль.

Концепт, показанный нью-йоркской публике, сильно смахивает на Bentayga, что, впрочем, совсем не удивительно: в ноябре 2015 года Hyundai сманил на работу главного дизайнера Bentley Люка Донкервольке. Положа руку на сердце, седаны G80 и G90 также не бог весть как оригинальны, и в лучшем случае являются удачным набором дизайнерских реплик. Тем не менее, Донкервольке заявляет, что именно GV80 станет первым в ряду автомобилей компании, имеющим ярко выраженный собственный стиль.