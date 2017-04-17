Honda CR-V пятого поколения приедет в Россию с одним мотором

Фото: www.netcarshow.com
Кроссовер Honda CR-V нового, пятого поколения прошел сертификацию одобрения типа транспортного средства для реализации на территории России. Как «АвтоВзгляд» уже писал ранее, продажи новинки начнутся во второй половине нынешнего года.
Виктория Базылева

Судя по документам, представленным на официальном сайте Роспатента, в России CR-V будет продаваться исключительно с 2,4-литровым 186-сильным двигателем, агрегатированным с вариатором. При этом привод автомобиля — безальтернативно полный.

Список оснащения базовой версии японского SUV включает в себя светодиодные ходовые огни, 17-дюймовые колесные диски, датчик контроля давления в шинах и двухзонный климат-контроль. Что же касается систем безопасности, то кроссовер оборудован электронным ассистентом при трогании на подъеме, камерой заднего вида и шестью подушками безопасности. В качестве опции можно добавить пакет Honda Sensing — систему мониторинга слепых зон и адаптивный круиз-контроль.

Ожидается, что в шоу-румах официальных российских дилеров Honda кроссовер CR-V пятой генерации появится во втором полугодии 2017-го. Прайс-лист производитель пока не анонсирует — цены на новинку станут известны ближе к старту продаж.

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17 апреля 2017
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