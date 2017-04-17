Honda CR-V пятого поколения приедет в Россию с одним мотором

Судя по документам, представленным на официальном сайте Роспатента, в России CR-V будет продаваться исключительно с 2,4-литровым 186-сильным двигателем, агрегатированным с вариатором. При этом привод автомобиля — безальтернативно полный.

Список оснащения базовой версии японского SUV включает в себя светодиодные ходовые огни, 17-дюймовые колесные диски, датчик контроля давления в шинах и двухзонный климат-контроль. Что же касается систем безопасности, то кроссовер оборудован электронным ассистентом при трогании на подъеме, камерой заднего вида и шестью подушками безопасности. В качестве опции можно добавить пакет Honda Sensing — систему мониторинга слепых зон и адаптивный круиз-контроль.

Ожидается, что в шоу-румах официальных российских дилеров Honda кроссовер CR-V пятой генерации появится во втором полугодии 2017-го. Прайс-лист производитель пока не анонсирует — цены на новинку станут известны ближе к старту продаж.