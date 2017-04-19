Infiniti представила в Шанхае новую версию QX50

— Китайские покупатели высоко оценят достоинства QX50, в том числе его яркий дизайн, универсальность и передовые технологии. Отличительным признаком серийной модели станет модернизированная система автономного вождения, — отметил президент Infiniti Роланд Крюгер. Он также отметил, что под капотом кроссовера «поселился» двигатель VC-Turbo с переменным коэффициентом сжатия, однако никаких других подробностей глава компании разглашать не стал.

Дизайнерские решения нового QX50 позаимствованы у концепт-кара QX Sport Inspiration, который дебютировал в минувшем году. Кроссовер обзавелся фирменной системой автономного вождения, а также силовой установкой VC-Turbo, способной подстраиваться под индивидуальный стиль вождения.

Напомним, что QX50 продается и в нашей стране. Российская версия кроссовера оснащается безальтернативно бензиновым 2,5-литровым V6, развивающим 222 л.с., семиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Минимальная цена автомобиля в базовой комплектации Elite составляет 2 150 000 рублей, в то время, как за версию Hi-Tech придется выложить от 2 323 000 рублей.