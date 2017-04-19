Корейцы представили кроссовер на базе KIA Rio

По сути, мы имеем дело с обычным хетчбэком Rio (в «поднебесной» интерпретации — К2), но со слегка увеличенным дорожным просветом, расширенными колесными арками и защитным пластиковым обвесом. Впрочем, кем бы он ни был, у нас этот псевдокроссовер все равно не появится.
На Шанхайском автосалоне корейцы показали кросс-версию KIA Rio в кузове «хетчбэк», который китайские СМИ уже не пойми с чего окрестили компактным «паркетником». Правда, до полноценного SUV ему очень далеко.
А вот одноименный седан нового поколения в российские шоу-румы поступит уже по осени, причем от представленного в КНР автомобиля внешне он ничем отличаться не будет. Новинка порадует обновленным дизайном, выраженным, в частности, подретушированными капотом, оптикой и бамперами, а также силовыми агрегатми, знакомыми нам по свежей генерации соплатформенного Hyundai Solaris. Тестовая сборка KIA Rio уже началась на питерском заводе марки.
- Фото: Вадим Устинов
- Фото: Вадим Устинов
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