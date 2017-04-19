Корейцы представили кроссовер на базе KIA Rio

По сути, мы имеем дело с обычным хетчбэком Rio (в «поднебесной» интерпретации — К2), но со слегка увеличенным дорожным просветом, расширенными колесными арками и защитным пластиковым обвесом. Впрочем, кем бы он ни был, у нас этот псевдокроссовер все равно не появится.