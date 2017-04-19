Lifan начал продажи новых кроссовера и минивэна

Большой кроссовер Lifan X80 с колесной базой в 2790 мм похвастал 2-литровым турбированным мотором, который может работать, как с шестиступенчатой «механикой», так и с шестидиапазонным «автоматом». С такими агрегатами двухтонный «проходимец» способен ускорять машину до максимальных 180 км/ч. Автомобиль оснащен широким спектром электронных ассистентов, мультимедийно-навигационным комплексом и кожаным салоном.
На открывшемся Шанхайском автосалоне Lifan показал новый флагманский кроссовер с индексом Х80, а также созданный по «фордовским» лекалам минивэн. Не исключается, что в скором времени обе новинки появятся и в России.
Что до минивэна с литерой М7, перекликающегося по дизайну с моделями американского Ford, то в его арсенале целых три двигателя — базовый 1,8-литровый «атмосферник», 1,5-литровый турбомотор и топовый наддувный агрегат объемом 2 литра. Коробки передач — на выбор — пятискоростная «механика», вариатор или шестиступенчатая АКП. Оба автомобиля уже поступили в продажу на рынке КНР.
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