Lifan начал продажи новых кроссовера и минивэна

Что до минивэна с литерой М7, перекликающегося по дизайну с моделями американского Ford, то в его арсенале целых три двигателя — базовый 1,8-литровый «атмосферник», 1,5-литровый турбомотор и топовый наддувный агрегат объемом 2 литра. Коробки передач — на выбор — пятискоростная «механика», вариатор или шестиступенчатая АКП. Оба автомобиля уже поступили в продажу на рынке КНР.