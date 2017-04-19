Шанхай-2017: состоялся дебют нового кроссовера Chevrolet

Кроссовер FNR-X оснащен гибридной силовой установкой, технические характеристики которой в Chevrolet не приводят. Известно, что водитель может самостоятельно выбирать из двух предложенных режимов езды: универсального V и спортивного S. В первом подвеска приподнимается, увеличивая дорожный просвет, в то время как в «спорте», напротив, опускается, улучшая аэродинамику кузова. В зависимости от выбранного режима интерьер подсвечивается определенными цветами.

FNR-X обзавелся полностью светодиодной оптикой, массивным передним бампером и распашными дверьми для удобной посадки и высадки пассажиров. А в салоне кроссовера «поселились» оформленные в спортивном стиле рулевое колесо и приборная панель. Какими опциями наделен автомобиль, не уточняется, однако зарубежные источники сообщают, что управление системами кроссовера идет через мультимедийный комплекс посредством голосовых команд.

Отметим также, что разработка FNR-X и его предшественника FNR велась в техническом автомобильном центре Pan Asia, расположенном в Шанхае. Специалисты трудились над моделями под чутким руководством General Motors и китайского автопроизводителя SAIC Motor.