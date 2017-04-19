Шанхай-2017: Zotye выкатила кроссовер Т700

Автомобиль с колесной базой в 2850 мм и длиной без малого 5 метров перекликается с «Ягуаром» и «Порше» не только внешне — над интерьером китайцы тоже не заморачивались. Рулевое колесо здесь явно позаимствовано у премиального штутгартского кроссовера, а фирменная шайба — у «британца». Кроме того, нельзя не заметить огромный «планшетник» в центральной консоли, знакомый нам по электрокару Tesla Model S.

Что до агрегатов, то в моторном отсеке — на выбор покупателей — может располагаться 1,8-литровый турбодвижок мощностью 177 «лошадей», либо 220-сильный наддувный мотор объемом 2 литра. Коробка передач — пятискоростная «механика» или шестидиапазонный «робот» с двойным сцеплением.

Напомним, что сейчас продуктовая линейка Zotye в России представлена двумя моделями — кроссовером Т600 и седаном Z300. За первые три месяца 2017 года владельцами этих машин стали всего 151 человек. Поэтому об успехе нового Т700 в нашей стране говорить не приходится.