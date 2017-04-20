Опубликованы первые изображения нового Audi Q4

Фото: www.motor1.com
Зарубежные издания опубликовали первые рендерные изображения нового кроссовера Audi Q4. Дизайнеры предполагают, что внешне новинка будет схожа с концептуальным SUV TT Offroad, дебютировавшим три года назад.
Виктория Базылева

На сегодняшний день известно, что производство Audi Q4 наладят в венгерской Дьере. Как сообщает издание Motor1, в основу новинки ляжет фольксвагеновская модульная платформа MQB. Базовую версию кроссовера оснастят системой переднего привода, в то время как в более дорогих модификациях ведущими станут все четыре колеса. В моторную гамму войдут трех- и четырехцилиндровые турбированные агрегаты, среди которых может оказаться, например, 1,5-литровый TSI Evo, которым вооружен обновленный Golf.

Предполагается, что дебют Audi Q4 состоится в 2019 году. Приедет ли абсолютно новый ингольштадтский кроссовер в нашу страну — пока не сообщается.

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20 апреля 2017
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