Опубликованы первые изображения нового Audi Q4

На сегодняшний день известно, что производство Audi Q4 наладят в венгерской Дьере. Как сообщает издание Motor1, в основу новинки ляжет фольксвагеновская модульная платформа MQB. Базовую версию кроссовера оснастят системой переднего привода, в то время как в более дорогих модификациях ведущими станут все четыре колеса. В моторную гамму войдут трех- и четырехцилиндровые турбированные агрегаты, среди которых может оказаться, например, 1,5-литровый TSI Evo, которым вооружен обновленный Golf.

Предполагается, что дебют Audi Q4 состоится в 2019 году. Приедет ли абсолютно новый ингольштадтский кроссовер в нашу страну — пока не сообщается.