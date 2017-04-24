Новые Peugeot 3008 и 5008 не будут производить в России

По итогам ушедшего года российские продажи Peugeot составили всего 1938 легковых автомобилей — по нынешним меркам показатель крайне низкий. Производитель делает ставку на новое поколение кроссоверов 3008 и 5008, которые появятся в шоу-румах российских дилеров уже в ближайшие несколько месяцев. Тем не менее, как заявил глава «Пежо Ситроен Рус» Александр Мигаль, локализовывать модели в Калуге пока не планируется:

— Когда мы говорим о локализации то подразумеваем, что модель будет представлена на рынке достаточно долго. Относительно 5008 и 3008 мне пока сложно сказать однозначно — слишком много независящих от нас факторов. Разумеется, в большей степени на итоговое решение повлияют продажи: если на модели будет высокий спрос, который мы не сможем удовлетворять импортируемыми машинами — поставим кроссоверы на конвейер завода в Калуге, — пояснил г-н Мигаль.

Но отказываясь от локализации моделей в России, «Пежо Ситроен Рус» идет на крайне рискованный шаг, ведь от места сборки автомобилей напрямую зависит их цена. Вероятнее всего, продажи кроссоверов окажутся гораздо ниже, чем предполагают французы — и вместо увеличения продаж компания понесет серьезные убытки.