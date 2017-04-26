Названа дата российских продаж новой Mazda CX-5

Говоря о новшествах автомобиля, нельзя не затронуть его дизайн: как и прежде, CX-5 будет выделяться в потоке, привлекая взгляды окружающих — не в последнюю очередь благодаря переосмысленной фирменной концепции Kodo. Резкие грани, «дерзкого» вида оптика и массивная решетка радиатора определенно придают облику кроссовера агрессивности. Примерив новый костюмчик, машина сохранила размеры колесной базы (2700 мм), при этом став короче на 5 мм, но шире на 10 мм.

Инженеры усилили жесткость кузова на 16% за счет применения высокопрочной стали в передних стойках и порогах. Улучшилась и обзорность — скажем спасибо за смещенные на 35 мм стойки лобового стекла.

Что до силовой линейки, то она включает в себя уже знакомые нам бензиновые моторы Skyactiv-G, объемом 2,0 и 2,5 литра. Есть в арсенале Mazda CX-5 и 2,2-литровый турбодизель Skyactiv-D, но в России из-за низкого спроса он ожидаемо продаваться не будет.