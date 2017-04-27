Опубликованы первые изображения кроссовера Audi Q9

В настоящее время Audi готовит к премьере сразу два абсолютно новых SUV: Q8, который появится в продаже уже в следующем году, и запланированный на 2019 год Q4. Однако венгерские дизайнеры уверены, что в модельной линейке марки найдется местечко еще для одного кроссовера, который мог бы стать более роскошным, чем грядущий Q8. Размышляя на тему возможного Q9, дизайнеры отмечают, что в теории основой для нового автомобиля мог бы послужить тот же самый Q8, только вот с иным, нестандартным оформлением экстерьера и интерьера. Но, вероятнее всего, самый большой кроссовер Q-семейства, который изобразили в X-Tomi Desig, так и останется фантазией.

Напомним, что новый купеобразный Q8 схож по своим габаритам с младшим собратом Q7, но в отличие от него новинка более приземистая. Уже известно, что производство кроссовера наладят на предприятии Volkswagen AG в Братиславе в начале следующего года, а чуть позже первые автомобили появятся в шоу-румах дилеров.