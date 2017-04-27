В России начались продажи FAW Besturn X80

Китайцы планируют реализовывать машину в трех фиксированных комплектациях: Standart, Comfort и Luxury. В базовой версии Standart двухлитровая «четверка» сочетается с шестиступенчатой «механикой», а в двух других — исключительно с АКП, причем поначалу на рынок поступят только Comfort. Она оснащается 17-дюймовыми литыми дисками, кондиционером, фронтальными подушками безопасности, парктроником, круиз-контролем, датчиком давления воздуха в шинах и достойным набором систем активной и пассивной безопасности.

С конца февраля Besturn X80 для нашего рынка собирается на калининградском предприятии «Автотор». Напомним, что в арсенале FAW также имеются компактные седаны Oley и V5, а также более крупный Besturn B50. Правда, похвастать большими объемами продаж компания в России не может.