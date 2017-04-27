В России начались продажи FAW Besturn X80

Дело в том, что на китайском рынке FAW Besturn X80 появился более трех лет назад. В планах компании намечалось привезти к нам этот кроссовер еще осенью 2014 года, однако он появился в России только сейчас. Мало того, китайцы уже могут позволить себе покупку рестайлинговой версии Х80, в то время как нашим соотечественникам пока предлагается машина 2014 модельного года.
Не совсем понятно, на что рассчитывают китайские маркетологи, собравшиеся продавать этот кроссовер по цене минимум 1 149 000 рублей. Ведь, например, близкий по размерам и оснащенности Renault Kaptur, который к тому же действительно можно назвать новинкой — он поступил в продажу в прошлом году — дилеры продают от 829 000 целковых. А версия с двухлитровым мотором и автоматической коробкой передач оценивается в 1 049 000 рублей. Мы не зря упомянули именно про эту модификацию, поскольку на данный момент Besturn X80 продается на российском рынке только с бензиновым двигателем 2,0 л мощностью 142 л.с. и шестиступенчатым «автоматом».
Китайцы планируют реализовывать машину в трех фиксированных комплектациях: Standart, Comfort и Luxury. В базовой версии Standart двухлитровая «четверка» сочетается с шестиступенчатой «механикой», а в двух других — исключительно с АКП, причем поначалу на рынок поступят только Comfort. Она оснащается 17-дюймовыми литыми дисками, кондиционером, фронтальными подушками безопасности, парктроником, круиз-контролем, датчиком давления воздуха в шинах и достойным набором систем активной и пассивной безопасности.
С конца февраля Besturn X80 для нашего рынка собирается на калининградском предприятии «Автотор». Напомним, что в арсенале FAW также имеются компактные седаны Oley и V5, а также более крупный Besturn B50. Правда, похвастать большими объемами продаж компания в России не может.