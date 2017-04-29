Объявлены комплектации Honda CR-V

Кроссовер поступит в автосалоны российских дилеров с единственными мотором и коробкой передач в трех версиях: Lifestyle, Executive и Prestige.

Базовая Lifestyle получил центральный замок с дистанционным управлением, бесключевой доступ, восемь подушек безопасности, системы помощи при старте на подъеме и контроля давления в шинах, двухзонный климат-контроль, обогрев зоны покоя стеклоочистителей, электропривод и обогрев зеркал, обогрев передних сидений, круиз-контроль, парктроник и систему «старт-стоп». помощи при маневрировании и при подъеме, курсовой устойчивости, помощи при торможении, контроля давления в шинах и адаптивный электроусилитель.

В комплектации Executive появляется электрорегулировка водительского кресла в 8 направлениях с функцией памяти, кожаная обивка сидений, обогрев рулевого колеса и дивана, электропривод двери багажника, камеры кругового обзора и адаптивные фары. Версия Prestige дополняется навигацией.

Как писал портал «АвтоВзгляд», автомобили пятого поколения будут собираться на заводе в городе Ист-Либерти, штат Огайо. В настоящее время в России продается CR-V предыдущего поколения, цена на который стартует с 1 529 900 рублей.