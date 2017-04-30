10 самых дешевых кроссоверов с «автоматом»

По мнению экспертов РИА Новости на первые места претендуют Renault Sandero Stepway и его сестру-близняшку LADA X-Ray. Что ж, в отношении цены такая расстановка совершенно логична — 699 990 рублей просят за двухпедального «француза» и 710 900 — за изделие АВТОВАЗа. Однако назвать эти приподнятые над дорогой хетчбэки кроссоверами в полном смысле слова у нас пока язык не поворачивается. Однако маркетологи настаивают на противоположной точке зрения, и скоро уболтают всех до сих пор сомневающихся в их правоте.

Третье место отдано китайскому Brilliance V5, за «автоматическую» версию которого с вас возьмут минимум 781 900 рублей. На четвертой строке обосновался Lifan X60 ценой 819 900 рублей. Пятую и шестую позиции занимают Chery Tiggo 2 и Chery Tiggo 3 — за первый придется отдать 889 900, за второй — 909 900 рублей.

И только седьмое место в рейтинге получил автомобиль, который можно без всяких околичностей назвать кроссовером, поскольку он не только обладает достаточно большим клиренсом, но в числе его модификаций есть полноприводные. Это, конечно же, Renault Duster, версия которого с автоматической коробкой потянет минимум на 920 990 рублей.

Восьмая, девятая и десятая позиции отданы соответственно Hyundai Creta, Renault Kaptur и Geely Emgrand X7 — их цены составляют 939 900, 979 990 и 986 000 рублей.