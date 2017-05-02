В России начались продажи обновленного Nissan Terrano

Фото: Nissan
Компания Nissan анонсировала старт продаж обновленного кроссовера Terrano. Обзавестись автомобилем, получившим ряд новых опций, можно по цене от 925 000 рублей.
Виктория Базылева

Список оснащения рестайлингового Nissan Terrano расширился за счет системы экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС», удаленного запуска мотора, обогрева лобового стекла, а также новой навигационной системы, управление которой осуществляется посредством семидюймового дисплея. Помимо этого японцы укомплектовали кроссовер модернизированной камерой заднего вида и подрулевым джойстиком аудиосистемы. Нельзя не отметить появление круиз-контроля с возможностью ограничения скорости.

Фото: Nissan

Некоторые изменения произошли и в интерьере Terrano. Так, кроссовер обзавелся обшитыми износостойкими материалами сиденьями и новым рулевым колесом, а элементы на центральной консоли изменили свое привычное расположение.

Моторная линейка Terrano включает в себя 1,6-литровый 114-сильный мотор и более мощный 143-сильный двигатель рабочим объемом 2 литра. В качестве коробки передач выступают пяти- и шестиступенчатая «механика», а также шестидиапазонный «автомат», при этом привод — полный или передний.

Минимальная цена переднеприводного кроссовера, располагающего 1,6-литровым двигателем и пятискоростной механической коробкой передач, в базовой комплектации Comfort составляет 925 000 рублей. А вот максимальный ценник машины достигает отметки в 1 220 000 целковых.

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2 мая 2017
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