В России начались продажи обновленного Nissan Terrano

Некоторые изменения произошли и в интерьере Terrano. Так, кроссовер обзавелся обшитыми износостойкими материалами сиденьями и новым рулевым колесом, а элементы на центральной консоли изменили свое привычное расположение.

Моторная линейка Terrano включает в себя 1,6-литровый 114-сильный мотор и более мощный 143-сильный двигатель рабочим объемом 2 литра. В качестве коробки передач выступают пяти- и шестиступенчатая «механика», а также шестидиапазонный «автомат», при этом привод — полный или передний.

Минимальная цена переднеприводного кроссовера, располагающего 1,6-литровым двигателем и пятискоростной механической коробкой передач, в базовой комплектации Comfort составляет 925 000 рублей. А вот максимальный ценник машины достигает отметки в 1 220 000 целковых.