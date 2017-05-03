Nissan Juke второго поколения дебютирует в сентябре

Представители Nissan рассказали нашим зарубежным коллегам, что в основу новинки ляжет модульная платформа CMF-B, разработанная альянсом Renault-Nissan. Отмечается, что на этой же базе построят и новую генерацию Renault Clio.
Предполагается, что моторный ряд Juke второго поколения будет включать в себя 1,0- и 1,6-литровые бензиновые двигатели с наддувом и, возможно, 1,5-литровый турбодизель. Однако ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что ниссановцы могут отказаться от дизельных агрегатов. Вероятнее всего, появится гибридная модификация.