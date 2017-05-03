Nissan Juke второго поколения дебютирует в сентябре

В Nissan также намекнули, что новый Juke получит эволюционный, но узнаваемый дизайн: основные акценты позаимствуют у Gripz Concept и Vmotion 2.0. Кроме того кроссовер станет шире и ниже, благодаря чему внешний вид машины будет более агрессивным.

Интерьер оформят с использованием высококачественных материалов в том же стиле, что и у нового Nissan Micra. Кроссовер обзаведется информационно-развлекательным комплексом с сенсорным дисплеем и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, светодиодной оптикой и фирменной системой автономного вождения ProPILOT.

По данным зарубежных источников, производство второй генерации Nissan Juke наладят в британском Сандерленде, где в настоящее время собирается нынешнее поколение SUV. Напомним, что на сегодняшний день эта модель в России не продается. На вопрос, появится ли компактный кроссовер в нашей стране, директор по связям с общественностью российского представительства Nissan Роман Скольский ранее ответил порталу «АвтоВзгляд», что окончательного решения пока не принято.