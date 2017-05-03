Nissan Juke второго поколения дебютирует в сентябре

Фото: www.netcarshow.com
По данным западных СМИ, Nissan презентует прототип кроссовера Juke второго поколения на Франкфуртовском автосалоне в сентябре. Тем не менее в пресс-службе российского представительства порталу «АвтоВзгляд» сообщили, что японский автопроизводитель с вероятностью в 99% на грядущем мотор-шоу не появится.
Виктория Базылева

Представители Nissan рассказали нашим зарубежным коллегам, что в основу новинки ляжет модульная платформа CMF-B, разработанная альянсом Renault-Nissan. Отмечается, что на этой же базе построят и новую генерацию Renault Clio.

Предполагается, что моторный ряд Juke второго поколения будет включать в себя 1,0- и 1,6-литровые бензиновые двигатели с наддувом и, возможно, 1,5-литровый турбодизель. Однако ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что ниссановцы могут отказаться от дизельных агрегатов. Вероятнее всего, появится гибридная модификация.

Фото: www.netcarshow.com

В Nissan также намекнули, что новый Juke получит эволюционный, но узнаваемый дизайн: основные акценты позаимствуют у Gripz Concept и Vmotion 2.0. Кроме того кроссовер станет шире и ниже, благодаря чему внешний вид машины будет более агрессивным.

Интерьер оформят с использованием высококачественных материалов в том же стиле, что и у нового Nissan Micra. Кроссовер обзаведется информационно-развлекательным комплексом с сенсорным дисплеем и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, светодиодной оптикой и фирменной системой автономного вождения ProPILOT.

По данным зарубежных источников, производство второй генерации Nissan Juke наладят в британском Сандерленде, где в настоящее время собирается нынешнее поколение SUV. Напомним, что на сегодняшний день эта модель в России не продается. На вопрос, появится ли компактный кроссовер в нашей стране, директор по связям с общественностью российского представительства Nissan Роман Скольский ранее ответил порталу «АвтоВзгляд», что окончательного решения пока не принято.

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3 мая 2017
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