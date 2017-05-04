3 премиальных кроссовера по цене новенькой LADA 4×4

Фото: LADA
Можно ли купить премиальный кроссовер именитого бренда за 500 000 рублей? Еще как, если вы, конечно, не боитесь «болячек», которые идут в комплекте с подержанным «люксом». Впрочем, проблем даже видавшие виды иномарки в ряде случаев создают гораздо меньше, чем та же LADA 4×4, только что сошедшая с конвейера.
Вячеслав Василенко

Конечно, за полмиллиона сегодня можно взять и новенький заморский кроссовер, пусть даже если речь идет о китайском Lifan. Еще альтернативой могут стать русско-американский Chevcrolet Niva и чисто русская LADA 4x4. Причем в последних двух случаях это уже и не «паркетники» вовсе, а самые настоящие внедорожники. Вот только на бездорожье — судя по обсуждениям на форумах в Сети — их владельцы порой бывают реже, чем в мастерской у дяди Васи. А уж о престижности этих машин вообще говорить не приходится.

То ли дело премиальные «иностранцы» — уровень комфорта, ходовых качеств и «нашпигованности» всяческими прибамбасами несоизмерим с новыми «вазовскими» изделиями. К тому же, за рулем люксового «проходимца» вы, наконец, получите признание соседей по потоку и научитесь гордо улыбаться при общении с завистливым соседом по гаражу.

Наконец, в пользу иномарки говорит огромное количество заполонивших рынок неоригинальных запчастей, которые позволят существенно сэкономить на обслуживании. Да и чинить стареньких «немцев», «японцев» и других «англичан» за недорого у нас уже умеют едва ли не в любой гаражной мастерской. Что, почти уговорили? Тогда давайте прикинем, чем можно поживиться на вторичном рынке, имея в кармане заветные 500 000 «деревянных».

Netcarshow.com

LAND ROVER RANGE ROVER

Если вас не пугает народная поговорка «Land Rover хорошо едет только в сервис», то милости просим — в означенный бюджет укладываются авто 2003−2005 годов выпуска, причем со всеми плюшками-ватрушками, характерными для аристократического британского внедорожника. Средний пробег таких машин составляет 150 000 — 170 000 км, причем цифры на одометре, вероятнее всего, настоящие. Конечно, при деликатной эксплуатации она проедет и больше, но уставшие тратиться на ремонт «Ренжика» продавцы, видимо, так уже не считают.

Зато новому владельцу с большой вероятностью достанется автомобиль с замененными расходниками и деталями, а значит в ближайшем будущем лазить в него не надо. А какой брутальный вид! Про грозный рык 4,4-литрового мотора с отдачей в 286 сил говорить не приходится и вовсе. Если ведрами масло заливать не требуется — можно брать. Только эти самые ведра пригодятся вам на АЗС — аппетит Range Rover скромным, увы, не назвать.

Netcarshow.com

BMW X5

Зачем украдкой пересматривать «Бумер» и тихонько завидовать тем, у кого он есть, если самое время оседлать «баварца» самому. Ну и что, что он чуточку устарел внешне и слегка «сопливит» сальниками, зато на дороге машину уважают, а водителя — боятся. Полноприводный «икспятый» первого поколения 2002−2004 годов выпуска можно выудить на «вторичке» с пробегом не меньше 200 000 км. Много? Да за пару сотен тысяч «Лада» сгнивает чуть ли не полностью, да еще и не по одному разу.

Мотор объемом 3 литра и мощностью 231 л.с. — живее всех живых, миллионником считается и пятидиапазонный «автомат». Что еще нужно для полного счастья — телефон и телевизор? Так и эти прелести жизни при желании можно отыскать в определенных модификациях авто. Ну, а если они не работают — на помощь придут смартфон и «планшетник», коллегам же по работе об этом говорить не обязательно. Главное ведь — с удовольствием за рулем!

Netcarshow.com

MERCEDES-BENZ ML

Пожалуй, лучшее предложение с точки зрения возраста и пробега — Mercedes М-класса 2005−2006 годов выпуска, намотавший в среднем не более 170 000 км. Единственный существенный минус — слабое лакокрасочное покрытие, поэтому во избежание дырок в кузове авто с ржавчиной на бортах лучше не покупать. Впрочем, вовремя подкрашенный экземпляр рассмотреть вполне себе можно.

Наградой станут трехзонный климат, круиз-контроль, сиденья с функцией памяти положений, мощная акустика, «кожа-рожа» и прочие полезности. Кроме прожорливости иных нареканий базовый 3,5-литровый мотор, развивающий 272 силы, не вызывает. Равно, как и нет претензий к традиционной гидромеханической АКП. Ах да, и ну ее в болото эту пневмоподвеску — ломается она часто, а денег на ремонт требует немалых. Как бы после очередной переборки снова на «Ниву» не пересесть — все же лучше, чем ничего!

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4 мая 2017
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