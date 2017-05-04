3 премиальных кроссовера по цене новенькой LADA 4×4

Конечно, за полмиллиона сегодня можно взять и новенький заморский кроссовер, пусть даже если речь идет о китайском Lifan. Еще альтернативой могут стать русско-американский Chevcrolet Niva и чисто русская LADA 4x4. Причем в последних двух случаях это уже и не «паркетники» вовсе, а самые настоящие внедорожники. Вот только на бездорожье — судя по обсуждениям на форумах в Сети — их владельцы порой бывают реже, чем в мастерской у дяди Васи. А уж о престижности этих машин вообще говорить не приходится.

То ли дело премиальные «иностранцы» — уровень комфорта, ходовых качеств и «нашпигованности» всяческими прибамбасами несоизмерим с новыми «вазовскими» изделиями. К тому же, за рулем люксового «проходимца» вы, наконец, получите признание соседей по потоку и научитесь гордо улыбаться при общении с завистливым соседом по гаражу.

Наконец, в пользу иномарки говорит огромное количество заполонивших рынок неоригинальных запчастей, которые позволят существенно сэкономить на обслуживании. Да и чинить стареньких «немцев», «японцев» и других «англичан» за недорого у нас уже умеют едва ли не в любой гаражной мастерской. Что, почти уговорили? Тогда давайте прикинем, чем можно поживиться на вторичном рынке, имея в кармане заветные 500 000 «деревянных».