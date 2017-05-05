Тест-драйв Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC: полноразмерный обманщик

Фото: Вячеслав Василенко
Три заветные буквы AMG в названии заставляют чаще биться сердце каждого истинного поклонника марки Mercedes-Benz — так же как у фанатов BMW замирает дыхание при виде литеры M на крышке багажника. Но оказывается, штутгартское придворное тюнинг-ателье не всегда заслуживает подобного пиетета.
Вадим Устинов

До недавнего времени я как-то особо не задумывался над тем, что конкретно обозначает шильдик AMG, гордо красующийся на автомобилях известной и уважаемой марки. Мне было абсолютно ясно — это маркировка продукта, к разработке которого приложили руку специалисты подразделения, уже полвека доводящего до ума серийные модели «Мерседесов» и превращающего их в мощные, практически спортивные автомобили. Именно с этой внутренней убежденностью я приближаюсь к GLE 43 4MATIC, белоснежной глыбой возвышающемуся посреди парковки.

Почему-то мне кажется — что-то тут не так, но в чем конкретно подвох, понять не могу. Обхожу машину раз, другой, осматриваю ее внимательнее… Бамперы стандартные, без какого-либо налета агрессивности. Воздухозаборники ничем не выделяются — ни больше, ни меньше, чем обычные. Даже насадки выпускной системы совершенно ординарные. Стоп, а это точно AMG? Такое ощущение, что передо мной — обычная «трехсотка».

Впрочем, серебристые буквы слева на пятой двери услужливо сообщают, что это все-таки AMG, а оттиски на спицах колес с непреложностью подтверждают сей факт. Ладно, поверим свидетельству, отчеканенному в металле. Но все-таки странно, что тюнинговый автомобиль выглядит практически так же, как серийный.

Фото: Вячеслав Василенко

«В конце концов, не в экстерьере дело», — ворчу себе под нос, загружаясь на водительское место. — Сейчас поедем, и все сразу встанет на свои места". Салон встречает истинно мерседесовским уютом. Комфортабельное кресло, обтянутое мягкой кожей, охотно принимает меня в свои объятия — надежные, но при этом очень деликатные. Руки сами тянутся к толстенькому рулю, заботливо обшитому в местах хвата замшей. Какая-то пара минут общения с нестандартно расположенным на двери, но тем не менее удобным пультом управления настройками сиденья — и машина готова к старту.

Поворачиваю ключ в замке зажигания. Да — именно ключ, именно в замке. Никаких тебе кнопок пуска двигателя. Эта архаичность в весьма и весьма недешевом, а где-то даже пафосном автомобиле слегка напрягает. Впрочем, точно так же напрягает и рычаг переключения передач, расположенный справа на рулевой колонке. Традиция традицией, но надо же и о людях думать.

Во-первых, страшно неловко пользоваться левым рычажком, перегруженным из-за подобной компоновки нескончаемым набором функций. Во-вторых, рука привычно тянется включить стеклоочистители, а вместо этого на полном ходу врубает «нейтралку», создавая аварийную ситуацию буквально на ровном месте. В-третьих, селектор коробки передач вполне можно было бы пристроить на центральном тоннеле — хотя бы вместо этой нелепой сенсорной панели. Интересно, я один такой привередливый? Только мне не нравится дохленький дисплей мультимедийной системы, как бы приклеенный к торпедо?

Фото: Вячеслав Василенко

Нет, я все-таки добрый фей, и остальное убранство водительского места не вызывает у меня никакого отторжения, а совсем наоборот. Кстати, вот и руль подтверждает в очередной раз, что сижу я не в «трехсотке», а в AMG…

Итак, поворачиваю ключ — и под капотом оживает трехлитровый V6. Честно скажу, что ожидал услышать что-то более грозное, чем раздавшееся умиротворенное ворчание. Вжимаю педаль газа в пол, но и тут мотор положительно отказывается реветь, а уж тем более услаждать мой слух взрывами перегазовки.

Перевожу подрулевую «кочергу» в положение «Драйв» и рву с места в карьер. Мда… Старт не то, чтобы вялый, однако пыла ему явно не хватает. Вот и в ТТХ написано — 5,7 секунды до сотни. Неплохо, неплохо. Для резвого спурта, для динамичного обгона — да в принципе для любой дорожной ситуации, которую себе только можно вообразить — потенциала 390-сильного двигателя в тандеме с десятиступенчатой автоматической коробкой передач хватит за глаза. Только вот AMG в моем понимании должен демонстрировать по определению не достаточный, а чрезмерный задор, какового у 43-го не наблюдается.

Фото: Вячеслав Василенко

В режиме Comfort машина следует за поворотом руля с некоторым запаздыванием, в поворотах заметно кренится. Вся эта расслабленность исчезает в «Спорте», но опять же — это AMG или не AMG? Для автомобиля, претендующего на какую-никакую спортивность, такое поведение на дороге в принципе недопустимо, как мне кажется.

Вообще, по своим характеристикам Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC и близко не приближается к тому же BMW X5 М, а оказывается где-то посредине между xDrive 35i и xDrive 50i, причем сильно отстает от последнего с его 450 силами и 4,9 секундами разгона до 100 км/ч. Зато цена у штутгартского автомобиля не так скромна — за него просят 5 470 000 рублей. Для сравнения, тот же X5 50i обойдется всего в 4 960 000 целковых. Как говорится, почувствуйте разницу.

Нет, есть в семействе GLE и настоящие AMG — это 63 и 63 S с моторами соответственно в 557 и 583 л.с., позволяющими достичь заветной сотни за 4,3 и 4,2 секунды. А «сорок третий», как ни крути, им не ровня — скорее, имитация. Зато он позволяет сэкономить как минимум два миллиона и при этом гордо демонстрировать окружающим тот же престижный шильдик с заветными тремя буквами.

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6 мая 2017
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