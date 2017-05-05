Тест-драйв Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC: полноразмерный обманщик

До недавнего времени я как-то особо не задумывался над тем, что конкретно обозначает шильдик AMG, гордо красующийся на автомобилях известной и уважаемой марки. Мне было абсолютно ясно — это маркировка продукта, к разработке которого приложили руку специалисты подразделения, уже полвека доводящего до ума серийные модели «Мерседесов» и превращающего их в мощные, практически спортивные автомобили. Именно с этой внутренней убежденностью я приближаюсь к GLE 43 4MATIC, белоснежной глыбой возвышающемуся посреди парковки.

Почему-то мне кажется — что-то тут не так, но в чем конкретно подвох, понять не могу. Обхожу машину раз, другой, осматриваю ее внимательнее… Бамперы стандартные, без какого-либо налета агрессивности. Воздухозаборники ничем не выделяются — ни больше, ни меньше, чем обычные. Даже насадки выпускной системы совершенно ординарные. Стоп, а это точно AMG? Такое ощущение, что передо мной — обычная «трехсотка».

Впрочем, серебристые буквы слева на пятой двери услужливо сообщают, что это все-таки AMG, а оттиски на спицах колес с непреложностью подтверждают сей факт. Ладно, поверим свидетельству, отчеканенному в металле. Но все-таки странно, что тюнинговый автомобиль выглядит практически так же, как серийный.