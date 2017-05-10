Объявилены дата начала продаж и российские цены нового Peugeot 3008

Как сообщает «Агенство бизнес новостей», в 1 639 000 рублей оценивается кроссовер в комплектации Active, оснащенный шестью подушками безопасности, системой стабилизации, светодиодными ходовыми огнями и круиз-контролем. Помимо этого автомобиль уже в базовой версии может похвастать задним парктроником, датчиками дождя и освещенности, фирменной приборной панелью i-Cockpit с цифровым дисплеем, а также двухзонным климат-контролем. Отмечается, что максимальный ценник нового 3008 в топовой комплектации GT Line составит 1 999 000 рублей.

Старт российских продаж кроссовера намечен на 1 июля. Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что локализовывать производство модели в нашей стране Peugeot пока не планирует — в шоу-румах российских дилеров появятся автомобили французской сборки.