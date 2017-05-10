Рассекречен экстерьер нового кроссовера Hyundai

Фото: www.carscoops.com
Абсолютно новый кроссовер Hyundai, получивший название Kona, был замечен фотошпионами в Лиссабоне во время съемок рекламного ролика. Ожидается, что официальная премьера модели состоится летом или в начале осени на автосалоне во Франкфурте.
Виктория Базылева

Как «АвтоВзгляд» уже сообщал ранее, новинка построена на той же платформе, что и хетчбэк i20, а дизайнерские решения для кроссовера Hyundai позаимствованы у концепт-кара Intrado, который корейцы представили в 2014 году. Технические подробности нового Kona до сих пор держатся в секрете, однако по предварительным данным автомобиль может получить те же силовые агрегаты, которыми оснащается новый i30.

По данным портала Carscoops, конкурент Renault Captur и Nissan Juke появится в продаже уже в следующем году. А вот премьера новинки может состояться либо летом, либо чуть позже — в сентябре на моторшоу во Франкфурте.

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10 мая 2017
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