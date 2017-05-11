Hyundai готовит к дебюту обновленный ix25

Судя по представленным изображениям, ix25 обзаведется модернизированной головной оптикой, перелицованной решеткой радиатора, иными бамперами и несколько видоизмененными фонарями.

Как сообщает портал Njcar, в обозримом будущем обновится и российская Creta: по предварительным данным, внешне кроссовер будет напоминать бразильскую версию машины. А вот по части интерьера никаких масштабных изменений не предвидится, покупатели лишь получат возможность обзавестись «Кретой» с двухцветными отделкой салона и обивкой кресел. Предполагается, что корейцы уделят особое внимание и шумоизоляции.

Обновленный Hyundai Creta сможет похвастать круиз-контролем, а также улучшенной мультимедийной системой с увеличенным экраном и функцией поддержки смартфонов посредством Apple Carplay и Android Auto.

Впрочем, сроки появления посвежевшей «Креты» в нашей стране и прочие подробности пока не раскрываются.