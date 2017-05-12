Названа дата премьеры Skoda Karoq

Skoda Karoq является преемником кроссовера Yeti, который, к слову сказать, в нашей стране особым спросом не пользуется. За первые три месяца нынешнего года новыми «Йети» обзавелись лишь 1216 наших соотечественников.

Основные дизайнерские решения экстерьера и интерьера для нового кроссовера чехи позаимствовали у модели Kodiaq. Автомобиль обзавелся полностью светодиодной оптикой, цифровой приборной панелью и новой информационно-развлекательной системой. Список оснащения машины включает в себя парктроник, системы предупреждения о выходе из занимаемой полочы, мониторинга слепых зон, а также помощи при экстренном торможении.

Как портал «АвтоВзгляд» уже сообщал ранее, в основу Skoda Karoq легла фольксвагеновская платформа MQB. Однако прочие технические подробности до сих пор не разглашаются. При этом, как нам сообщили в представительстве Skoda, итоговое решение о выводе нового кроссовера на российский рынок пока не принято. Напомним, что на сегодняшний день Yeti продается в нашей стране по цене от 1 069 000 рублей.