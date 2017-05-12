Zotye T600 с новым 177-сильным мотором получил российский ценник

Переднеприводный китайский кроссовер, под капотом которого трудится двухлитровый турбированный двигатель от Mitsubishi, развивающий 177 л.с. и 250 Нм крутящего момента, обойдется покупателям в 1 228 880 рублей. За эти деньги автомобилист получит вполне себе «богатый» автомобиль, который может похвастать шестью подушками безопасности, климат-контролем, зеркалами с электрорегулировкой и обогревом, системой бесключевого доступа и информационно-развлекательным комплексом с сенсорным экраном.

Напомним, что кроссовер Zotye T600 продается в нашей стране с 1,5-литровым 150-сильным турбомотором, безальтернативно агрегатированным с пятиступенчатой механической коробкой передач. За такой автомобиль в базовой комплектации Luxury дилеры попросят как минимум 899 989 рублей, в то время как топовая версия «Ройал» обойдется уже в 973 989 рублей.