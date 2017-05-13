Renault Duster с треском провалил краш-тест, заработав ноль звезд за безопасность

Согласитесь, есть, о чем задуматься, планируя покупку нового дешевого кроссовера. Особенно если учесть, что его ближайшие конкуренты в РФ — Hyundai Creta и LADA XRAY — значительно обошли «француза» по этому показателю.

Впрочем, тут нужно оговориться. Позорно провалила тест на безопасность модификация Renault Duster, ориентированная на индийский рынок. Эта версия отличается в том числе и полным отсутствием подушек безопасности, а также таких электронный помощников «рулевого», как ABS и EBD. А вот «Дастер», оснащенный только одной водительской подушкой, сумел заработать в краш-тестах GlobalNCAP 3 звезды.

Кстати сказать, и на тестах EuroNCAP, состоявшихся последний раз в 2011 году, «француз» заработал те же 3 звезды. Показатель, согласитесь, тоже не самый впечатляющий, но именно такие машины у нас и продаются.