Renault Duster с треском провалил краш-тест, заработав ноль звезд за безопасность

Фото susanin.udm.ru
Скандалом закончился краш-тест Renault Duster по версии независимого агентства GlobalNCAP, испытывающего на предмет безопасности автомобили, поступающие на рынки развивающихся стран, к числу которых, увы, относится и Россия. По итогам ее тестов французский SUV, все еще пользующийся популярностью и в нашей стране, заработал ноль звезд!
Александр Ростарчук

Согласитесь, есть, о чем задуматься, планируя покупку нового дешевого кроссовера. Особенно если учесть, что его ближайшие конкуренты в РФ — Hyundai Creta и LADA XRAY — значительно обошли «француза» по этому показателю.

Впрочем, тут нужно оговориться. Позорно провалила тест на безопасность модификация Renault Duster, ориентированная на индийский рынок. Эта версия отличается в том числе и полным отсутствием подушек безопасности, а также таких электронный помощников «рулевого», как ABS и EBD. А вот «Дастер», оснащенный только одной водительской подушкой, сумел заработать в краш-тестах GlobalNCAP 3 звезды.

Кстати сказать, и на тестах EuroNCAP, состоявшихся последний раз в 2011 году, «француз» заработал те же 3 звезды. Показатель, согласитесь, тоже не самый впечатляющий, но именно такие машины у нас и продаются.

Фото avtovzglyad.ru

Между тем, главный конкурент «француза» — «кореец» Hyundai Creta, давно отобравший у «Дастера» титул самого продаваемого в России кроссовера — может похвастать пятью звездами по безопасности. Правда, только по версии китайской C-NCAP (с другой стороны, методика испытателей из КНР очень схожа и с американской IIHS, и с европейским EuroNCAP).

Да и высокий отечественный хетчбэк LADA XRAY (сам производитель причисляет его к разряду кроссоверов), успешно догоняющий по продажам двух этих «иностранцев», превосходит опозорившийся Duster по безопасности, имея в своем активе четыре звезды. Правда, сам «Иксрей» никто не бил, но «четверку» от EuroNCAP заработал его донор и конструктивный близнец Dacia Sandero Stepway.

И, пожалуй, во всей этой истории остается один вопрос — насколько можно доверять краш-тестам от GlobalNCAP? Большинство экспертов, опрошенных порталом «АвтоВзгляд» сходится во мнении, что качество испытаний этой организации, как и ее аналогов типа LatinNCAP и C-NCAP, пусть и уступают по требовательности EuroNCAP и IIHS, но в целом они достаточно объективно оценивают безопасность того или иного транспортного средства.

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13 мая 2017
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