Mitsubishi станет прибыльной благодаря кроссоверам и Юго-Восточной Азии

Финансовый год, закончившийся 31 марта, оказался для японской компании нерадостным: операционная прибыль сократилась на 94%. Производитель понес серьезные убытки в размере 1,78 млрд. долларов, хотя годом ранее получил прибыль.

— То, что нам необходимо сделать для восстановления доверия к компании, — заявил г-н Масуко порталу Automotive News, — это добиться восстановления продаж по V-образному графику.

Согласно разработанному плану, Mitsubishi Motors Corp. намеревается увеличить мировой объем реализации своих автомобилей на четверть менее чем за три года — до 1,25 млн. к 31 марта 2020 года. Сейчас компания продает в год приблизительно 1 млн. машин. Кроме того, в течение этого периода операционную прибыль планируется поддерживать на уровне не ниже 6% - то есть, как это было до топливного скандала, разразившегося в прошлом году.

За счет чего японцы собираются достичь таких результатов, г-н Масуко упомянул лишь вскользь. Он отметил, что руководство приняло решение сосредоточиться на производстве кроссоверов и на более агрессивной работе на рынках Юго-Восточной Азии и Китая. Отметим, что в России компания уже некоторое время как продает исключительно свои SUV.