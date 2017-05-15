Шибко умный: тест-драйв обновленного кроссовера Ford Kuga

Фото avtovzglyad.ru
Сегодня вместо человека во многих отраслях промышленности — и в автомобильной особенно — трудятся умные приборы, роботы и прочие высокотехнологичные механизмы. И пройдет еще лет десять-пятнадцать, и мы в самом деле будем садиться в автомобиль, задавать голосом пункт прибытия и спокойно открывать социальную сеть, удобно устроившись в кресле — все остальное за нас сделает автопилот. И к этому счастливому дню мы приближаемся семимильными шагами, что, в частности, доказывает обновившийся и поумневший Ford Kuga.
Михаил Балберов

Увидев первые официальные фотографии героя нашего теста и глядя на его чересчур массивную радиаторную решетку, я в сердцах закричал: «Фу-фу-фу!». Мысли метались из крайности в крайность — ну как американцы смогли так «облагородить» симпатичный передок, вооружившись долотом и отбойным молотком? Или они пошли по пути наименьшего сопротивления и экономии человеко-часов, просто отдав дизайн экстерьера на откуп робота-дизайнера? Но увидев машину в живую, я взял все свои «фи и фу» обратно — кажущаяся массивность оказалась совсем не гранитным монументом эпохи советского «примитивизма», а очень даже симпатичной скульптурой.

Да и простят меня феминистки и примкнувшие к ним соболезнующие, но после обновления Kuga стала более брутальной, мужской что ли. Хотя и прекрасная половина человечества за рулем этого умного кроссовера не кажется «бабамужем» — этакий унисекс, расчет на более широкую аудиторию. За что фордовцам можно поставить плюс, ведь этот «высокий Focus» стал чуть-ли не локомотивом продаж марки в России (за первые три месяца 2017 года американцам удалось продать 2318 автомобилей). Но самая главная «фишка» обновленного «умного» кроссовера, как его называет сам автопроизводитель, совершенно в другом.

Фото avtovzglyad.ru

А поговорить?

Наконец компания Ford отказалась от сотрудничества с индийскими программистами из Microsoft и перешла на операционную систему QNX от канадской BlackBerry, инсталлировав в свой SUV совершенно новую мультимедийную систему Sync под кодовым названием «Три». И это, господа, самый большой прорыв!

Я в жизни не видел более тупой и тормознутой оболочки (я про Sync2, если кто не понял), которая сжигала все нервные клетки — вместо того, чтобы банально установить навигацию, приходилось пробираться сквозь дебри запутанного меню и, в конце-концов, плюнуть на это дело с большой колокольни, и ориентироваться в пространстве с помощью сервиса «Яндекс. Навигатор». Теперь, слава Богу, можно просто произнести конечную точку пункта назначения и получать удовольствие от езды. Но и это еще не все.

Во-первых, система совершенно молниеносно реагирует на прикасания к 8-дюймовому «головняку», позволяя масштабировать карту прямо как на экране смартфона — просто разводя пальцами. Во-вторых, благодаря поддержке Apple CarPlay и Android Auto, на экран мультимедийной системы выводится рабочий стол смартфона со всеми приложениями. Разумеется, в целях безопасности движения можно пользоваться ограниченным количеством «аппликух», например, картами или плеером. Забудьте о Facebook и иных отжирателях реальной жизни — только необходимый набор!

Фото avtovzglyad.ru

Ну, а если вы заскучали, то нажатием специально обученной кнопки на руле можно вызвать голосового ассистента. Конечно, приятный женский голос не подскажет курс валют на сегодня, но выбрать музыкальный трек или прочитать входящее SMS — его обладательнице раз плюнуть.

УМА ПАЛАТА

Но интеллектуальная составляющая кроссовера и этими умениями не ограничивается. Выскажу чисто субъективное мнение, но различные электронные помощники очень помогают в дальней дороге.

Взять, к примеру, контроль за полосой — в случаем пересечения разметки без включенного поворотника (который, кстати сказать, неприятно щелкает — то ли огрехи сборки, то ли непонятная «фича»), Kuga интеллигентно, не особо настаивая, возвращает автомобиль на свою колею. Конечно, это не совсем «смертельный» автопилот от Илона Маска, но на трассе не дает заснуть. Плюс к этому автоматический дальний свет, который очень корректно делает свою работу — включил эту функцию, и забыл. От слова совсем — пусть командует умный компьютер, увидев впереди себя встречную машину и вовремя включив «ближний». Такие «приблуды» вроде бы уже не в новинку, но так, как они работают именно в этом конкретном автомобиле, не может не вызывать восхищения перед искусственным мозгом.

Фото avtovzglyad.ru

Ну, а на десерт вспомним фирменную систему hands free, которая позволяет открыть дверь багажника «пинком» под бампер. В отличие от дореформенного автомобиля, здесь эта функция работает абсолютно без нареканий — подошел с сумками к корме, провел ногой — дверь открылась.

Жестко, но весело

Наконец, Ford Kuga совершенно не расстраивает своими ездовыми характеристиками. И отточенность руля выше всяческих похвал, и подвеска, хотя и довольно «зажата», удовольствие при прописывании поворотов доставляет неимоверное. Но вот беда: банальная турбированная «полторашка» мощностью 150 л.с. при езде по трассе, не подавившись, кушает 9,5 литров бензина, пусть даже и рекомендованного 92-го. А в городе, совсем «безпробочным» в майские праздники, не менее 12 — и это без всяческого намека на активное «утаптывание тапки в пол».

Для сравнения, атмосферный 2,5-литровый мотор, хоть и в переднеприводной версии, потребляет ровно такое количество «горючки»! И к чему, спрашивается, все эти дополнительные элементы в виде «улитки»? Даже больше скажу — у донора, Ford Focus 3, на двухлитровом моторе сопоставимой мощности по трассе спокойно можно уложиться в 6,5 литров на сотню километров!

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

Пора прощаться?

Но даже несмотря на хороший аппетит, мне в этой умной машине нравится практически все. И удобные сиденья с развитой боковой поддержкой, и всяческие умные ассистенты, помогающие сосредоточиться на получении удовольствия от управления кроссовером. Но цена! Господа, я понимаю, что нынешний курс рубля по отношению к ведущим валютам не вечен, но цена тестовой «Куги» в без малого два миллиона рублей — явный перебор! Да, здесь «умный» полный привод, пусть и не позволяющий выезжать на тяжелое бездорожье, но со срдним справляющийся на ура; отменные смарт-функции, намного облегчающие жизнь водителя; автоматический парковщик, система аварийного автоматического торможения в городе до скорости 50 км/ч… Но чертовски неприятно думать, что Ford Kuga, собранный с хорошей долей локализации на российском заводе, может беславно покинуть наш рынок. При подобной-то ценовой политике. Которую мы попросили прокомментировать российский офис марки.

— Конечно, если заказать автомобиль в топовой версии со всеми возможными опциями, то его стоимость составит от 1 884 000 рублей, — согласилась с порталом «АвтоВзгляд» официальный представитель Ford Екатерина Комарова. — Но вот стартовая цена Ford Kuga — 1 349 000 руб. и это уже за двигатель объемом 2,5 литра с автоматической трансмиссией. А с учетом бонусов по программе трейд-ин или при покупке в кредит его цена и вовсе упадет до 1 244 000 р. Небольшая доплата за пакет с подогревами и климат-контролем — и вот вам автомобиль, в котором есть все для ежедневного комфортного передвижения. Иначе говоря, за 1 500 000 можно взять хорошо укомплектованный кроссовер, так что Ford Kuga — одно из лучших предложений на рынке.

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15 мая 2017
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