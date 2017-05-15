Шибко умный: тест-драйв обновленного кроссовера Ford Kuga

Увидев первые официальные фотографии героя нашего теста и глядя на его чересчур массивную радиаторную решетку, я в сердцах закричал: «Фу-фу-фу!». Мысли метались из крайности в крайность — ну как американцы смогли так «облагородить» симпатичный передок, вооружившись долотом и отбойным молотком? Или они пошли по пути наименьшего сопротивления и экономии человеко-часов, просто отдав дизайн экстерьера на откуп робота-дизайнера? Но увидев машину в живую, я взял все свои «фи и фу» обратно — кажущаяся массивность оказалась совсем не гранитным монументом эпохи советского «примитивизма», а очень даже симпатичной скульптурой.

Да и простят меня феминистки и примкнувшие к ним соболезнующие, но после обновления Kuga стала более брутальной, мужской что ли. Хотя и прекрасная половина человечества за рулем этого умного кроссовера не кажется «бабамужем» — этакий унисекс, расчет на более широкую аудиторию. За что фордовцам можно поставить плюс, ведь этот «высокий Focus» стал чуть-ли не локомотивом продаж марки в России (за первые три месяца 2017 года американцам удалось продать 2318 автомобилей). Но самая главная «фишка» обновленного «умного» кроссовера, как его называет сам автопроизводитель, совершенно в другом.