Новый кроссовер Hyundai Kona готов к премьере

Что на фотографиях, которые были представлены ранее, что на свежих мы видим кроссовер, окрашенный в яркие цвета с контрастной черной крышей. Не секрет, что в основу нового Kona лег хетчбэк i20, и поэтому можно проследить некоторое внешнее сходство: к примеру, автомобиль получил идентичную радиаторную решетку, которая украшена хромированной окантовкой.

Рельефный капот в сочетании с массивным передним бампером придает новинке достаточно агрессивный вид. При этом нельзя не отметить и тонкие светодиодные фары, выполненные в футуристическом стиле.

Моторов у Hyundai Kona, как сообщает портал Car and Bike, будет множество, в том числе 1,0-, 1,4- и 1,6-литровые турбированный агрегаты. Прочие технические подробности пока не раскрываются.

Вероятнее всего, корейцы представят свой новый кроссовер на грядущем моторшоу во Франкфурте, которое пройдет в сентябре. А вот в продаже конкурент Renault Captur и Nissan Juke появится в следующем году.