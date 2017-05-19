Mulliner выпустил Bentley Bentayga для соколиной охоты

– Соколиная охота считается на Ближнем Востоке королевским спортом, поэтому для наc жизненно важно, чтобы созданный нами автомобиль был одновременно роскошным, практичным и долговечным, — рассказал глава Mulliner Джефф Даудинг.

По данным портала Motor1, Bentayga Falconry обзавелся двухсекционным ящиком в багажном отделении, где хранится охотничьи принадлежности. В одном из них можно обнаружить бинокль, складной 9-сантиметровый нож, кожаную перчатку, а также GPS-метку, которая одевается на лапку сокола. В другом же отделе присутствуют три металлических термоса, чашки, одеяло и некоторые приспособления для ухода за птицей.

Отличительным элементом интерьера кроссовера специальной версии стала инкрустация в переднюю панель фигуры сокола — это украшение выполнено вручную из 430 деревянных пластинок. Нельзя не отметить и расположившиеся на подлокотнике насест и привязь для птицы.