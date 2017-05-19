Состоялась официальная премьера нового Skoda Karoq

Список оснащения нового SUV включает в себя парктроник, систему удержания в пределах выбранной полосы, ассистент при движении в пробках. Помимо этого, Karoq получил системы помощи при экстренном торможении с функцией распознавания пешеходов, мониторинга слепых зон, распознавания дорожных знаков и многие другие «таланты», значительно облегчающие водителю жизнь. В частности, к ним можно отнести электропривод пятой двери или возможность открывать багажник, проводя ногой под бампером, Auto-Hold на автомобилях с DSG — водитель может убрать ногу с педали тормоза в пробке или на сфетофоре: машина останется неподвижной.

Впервые у модели Skoda полностью цифровая приборная панель с четырьмя вариантами отображения информации и возможностью персонализации настроек.

Как портал «АвтоВзгляд» уже сообщал ранее, в продаже новый чешский кроссовер появится ближе к концу нынешнего года. Однако итоговое решение о выводе Karoq на российский рынок пока не принято.