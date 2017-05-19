Состоялась официальная премьера нового Skoda Karoq

Фото: Skoda
18 мая в Стокгольме компания Skoda презентовала свой абсолютно новый кроссовер, получивший название Karoq. Чешский SUV оснащен передовыми электронными ассистентами, полностью светодиодными фарами и впервые в истории марки цифровой приборной панелью.
Виктория Базылева

Габариты нового Skoda Karoq составляют 4382/1841/1605 мм, длина колесной базы — 2683 мм. Как сообщает пресс-служба компании, кроссовер обзавелся просторным багажником, объем которого варьируется от 521 до 1630 литров (в зависимости от положения задних сидений).

Моторная гамма нового Karoq представлена двумя бензиновыми и тремя дизельными моторами мощностью от 115 до 190 л. с., агрегатированными — на выбор покупателя — с шестиступенчатой «механикой» или семидиапазонным «роботом» DSG. В топовых комплектациях автомобилист в зависимости от дорожных условий может выбрать режим движения: Normal, Sport, Eco, Individual, а также Snow и Off-Road в модификациях с полным приводом.

Список оснащения нового SUV включает в себя парктроник, систему удержания в пределах выбранной полосы, ассистент при движении в пробках. Помимо этого, Karoq получил системы помощи при экстренном торможении с функцией распознавания пешеходов, мониторинга слепых зон, распознавания дорожных знаков и многие другие «таланты», значительно облегчающие водителю жизнь. В частности, к ним можно отнести электропривод пятой двери или возможность открывать багажник, проводя ногой под бампером, Auto-Hold на автомобилях с DSG — водитель может убрать ногу с педали тормоза в пробке или на сфетофоре: машина останется неподвижной.

Впервые у модели Skoda полностью цифровая приборная панель с четырьмя вариантами отображения информации и возможностью персонализации настроек.

Как портал «АвтоВзгляд» уже сообщал ранее, в продаже новый чешский кроссовер появится ближе к концу нынешнего года. Однако итоговое решение о выводе Karoq на российский рынок пока не принято.

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19 мая 2017
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