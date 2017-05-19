Состоялась официальная премьера нового Skoda Karoq

Габариты нового Skoda Karoq составляют 4382/1841/1605 мм, длина колесной базы — 2683 мм. Как сообщает пресс-служба компании, кроссовер обзавелся просторным багажником, объем которого варьируется от 521 до 1630 литров (в зависимости от положения задних сидений).
Моторная гамма нового Karoq представлена двумя бензиновыми и тремя дизельными моторами мощностью от 115 до 190 л. с., агрегатированными — на выбор покупателя — с шестиступенчатой «механикой» или семидиапазонным «роботом» DSG. В топовых комплектациях автомобилист в зависимости от дорожных условий может выбрать режим движения: Normal, Sport, Eco, Individual, а также Snow и Off-Road в модификациях с полным приводом.