Тест-драйв MINI Countryman: игрушка на вырост

При чем тут ступор? Все очень просто: эта машина как минимум дважды нарушила установленные каноны. Во-первых, сама марка совмещает в себе не очень совместимые характеристики, а именно: она и премиальная, и компактная. Все-таки мы привыкли, что «премиум» — это как минимум средний класс, хотя бывают и исключения. Во-вторых, модель позиционируется как кроссовер, оставаясь при этом с виду несерьезной невеличкой.

Да, именно так — Countryman считался самым крупным из MINI и с самого рождения гордо именовался кроссовером, хотя на деле был крохотным автомобильчиком с откровенно легковым клиренсом и багажником, достойным разве что хетчбэка. В самом деле, возьмем, к примеру, Ford Focus — среднестатистическую во всех отношениях пятидверку. Так у нее дорожный просвет больше аж на сантиметр, а грузовой отсек всего на 34 литра меньше — при том, что у «Фокуса» он общепризнанно мизерный.

Впрочем, понятие «кроссовер» в последнее время настолько размыто, что этим термином, похоже, теперь называют все, что душе угодно — главное, чтобы объект совмещал в себе качества разных классов. А виной тому как всегда китайцы, которые начисто отрицают полный привод, считавшийся в теории необходимым для SUV хотя бы в одной модификации.